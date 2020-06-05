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Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü

ELAZIĞ’DA 85 YAŞINDAKİ MEHMET, 60 YILI AŞKINDIR BAKKAL ÜZERİNE AÇTIĞI İŞYERİNİ SABAH NAMAZINDAN SONRA AÇARAK İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN ESNAFLIĞINI SÜRDÜRÜYOR. SALGIN NEDENİYLE YAKLAŞIK 3 AY BOYUNCA EVDE KALDIKTAN SONRA İŞİNİN BAŞINA DÖNEN MEHMET AMCA, KİMSENİN KALBİNİN KIRMADIĞINI VE MÜŞTERİLERİNE KARŞI DÜRÜST OLDUĞU İÇİN AYAKTA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü

ELAZIĞ’DA 85 YAŞINDAKİ MEHMET, 60 YILI AŞKINDIR BAKKAL ÜZERİNE AÇTIĞI İŞYERİNİ SABAH NAMAZINDAN SONRA AÇARAK İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN ESNAFLIĞINI SÜRDÜRÜYOR. SALGIN NEDENİYLE YAKLAŞIK 3 AY BOYUNCA EVDE KALDIKTAN SONRA İŞİNİN BAŞINA DÖNEN MEHMET AMCA, KİMSENİN KALBİNİN KIRMADIĞINI VE MÜŞTERİLERİNE KARŞI DÜRÜST OLDUĞU İÇİN AYAKTA KALDIĞINI SÖYLEDİ

05 Haziran 2020 Cuma 10:08
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Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü

Elazığ’da 85 yaşındaki Mehmet Aslan, 60 yıldır işlettiği ancak Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığı için ara verdiği bakkal dükkanına dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca evde kalan kentin resmi kayıtlı en yaşlı esnafı Mehmet Amca, kimsenin kalbinin kırmadığını ve müşterilerine karşı dürüst olduğu için ayakta kaldığını söyledi.

5 çocuk ve 11 torun sahibi 85 yaşındaki Mehmet Aslan, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde 60 yıldırdır yaptığı bakkalcılığı ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor. Kentin resmi verilerine göre şehirdeki en yaşlı esnaf olarak kayıtlarda yer alan Aslan, her gün istikrarlı bir şekilde iş yerini açıyor. Covid-19 salgın hastalık tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlama nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca iş yerine gidemeyen Aslan, iş yerleri bulunanlara verilen izin nedeniyle tekrar bakkalına döndü. Maskesini takıp işin başında duran Mehmet amca, genç esnaflara da uzun süreli esnaflık yapmanın püf noktalarına değinerek önerilerde bulundu.

“Sabah namazından sonra iş yerime geliyorum"

Kendisi ve yıllardır süre gelen esnaflığı hakkında bilgi veren Mehmet Aslan (85), “ 1935’liyim, 85 yaşındayım. 5 çocuk, 11 tane de torun var. Elazığ’da en yaşlı esnaf benim. Tam 60 senedir bu işi yapıyorum. 30 sene Numune Karakolu’nun orada esnaflık yaptım, 30 senedir de burada esnaflık yapıyorum. Sabah namazını kıldıktan sonra dükkana geliyorum. Dükkanı açıyorum ve akşam saat 18:00 gibi oğlum gelip beni eve götürüyor” dedi.

Korona virüs nedeniyle uzun bir süre evde kaldıktan sonra işinin başına dönmenin mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Mehmet Amca, genç esnaflara da önerilerde bulunarak, “Hastalık dolayısıyla 3 ay boyunca evde yattık, iki gündür buraya geliyorum. Şimdi ki niyetim artık bu işi bırakmak, daha yeter. Millet benden hep razıdır, kimsenin kalbini kırmadım. Gençler de işi öğrensinler, yapsınlar. Milletin kalbini kırmasınlar. Allah, yolunu bilen insan doğru yoldan şaşmaz”ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 seneyi aşkındır Mehmet amcayı tanıdığını ifade eden civar esnaflardan İhsan Bozkuş ise “ Önceleri Numune Karakolu’nun orada esnaflık yapıyordu. 1990 yılından bu yana burada esnaflık yapıyor. Mehmet Dayı, 60 yıllık bir esnaftır. Ben diyebilirim ki, bizim Elazığ’da ondan yaşlı bir esnaf bulamam"diye konuştu.b

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