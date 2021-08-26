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Elazığ’dan sel ve yangın bölgelerine 1 milyon 511 bin lira destek

Elazığ’dan sel ve yangın bölgelerine 1 milyon 511 bin lira nakit ve 4 tır malzeme gönderildi.

Haberde İnsan 26.08.2021, 09:38
Elazığ’dan sel ve yangın bölgelerine 1 milyon 511 bin lira destek

Elazığ’dan sel ve yangın bölgelerine 1 milyon 511 bin lira nakit ve 4 tır malzeme gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’dan sel ve yangın bölgelerine yapılan yardımları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, "Sel ve yangın bölgelerine destekte ben de varım diyen Elazığ valiliği, belediyeler, sivil toplum ve hemşehrilerimiz tarafından 1 milyon 511 bin lira ve 4 tır malzeme AFAD’a gönderildi. Elazığ Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşehrilerimize müteşekkiriz. Bu millet, büyük millet" açıklamalarında bulundu.

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