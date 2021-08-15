Elazığ’dan sel bölgesine 3 tır yardım

Elazığ Valiliği tarafından Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere 3 tır yardım gönderildi.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesinde birçok ilde sel felaketi yaşandı. Ülke genelinden olduğu gibi Elazığ da bölgeye yardım elini uzattı. Bu kapsamda ilk olarak dün valilik mobil giyim market tırı yola çıktı. Bugün de valilik koordinesinde bölgedeki ihtiyaca yönelik 2 tır dolusu yaşam malzemesi hazırlandı. Hazırlanan tırlar bugün düzenlenen törenle sel bölgesine doğru yola çıktı. Aynı zamanda bölgeye, çalışmalara yardımcı olması için arazöz ve 4 kişilik ekip gönderildi.

Vali Erkaya Yırık yaptığı açıklamada, “Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri maalesef arttı. Küresel ısınma, iklim değişikliğinin ve dengesinin değişmesi neticesine maalesef Giresun ile başlayan, Rize ile devam eden, Kastamonu, Sinop ve Bartın ile sonuçlanan sel felaketini yaşadık. Bu felaketlerde 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha bu tür felaketleri yaşamayız. Valiliğimizi mobil giyim tırı, yola çıktı. Hayırseverlerimizin ve valiliğimizin tedarik etmiş olduğu, başta çocuk bezi olmak üzere battaniye, nevresim, gıda kolisi ve içme suyu olmak üzere 2 adet tırımızı hazırladık. Birazdan sel felaketinin yaşanmış olduğu Karadeniz bölgemize uğurlayacağız. Yine aynı şekilde oradaki alt yapı çalışmaların yardımcı olmak üzere bir adet arazöz de yola çıkacak. Bizim milletimiz birlik ve beraberliği içinde üstesinden gelmeyi bilmiştir” dedi.