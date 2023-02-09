Elazığ’dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Elazığ’da vatandaşlar depremzedelere yardım için adeta tek yürek oldu. Kurulan alanlarda toplanan yardımlar, deprem bölgelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Dünyadan ve tüm Türkiye’den deprem bölgelerine yardımlar sürüyor. 2 yıl önce depremi yaşayan ve bu son depremlerden de etkilenen Elazığ, aynı durumu yaşayan kardeşleri için tek yürek oldu. Depremzedelerin yardımına koşan vatandaşlar; ısıtıcı, battaniye, kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarının deprem bölgesine ulaştırılması için yardım toplama alanına teslim etti. Burada paketlenen ve tırlara yüklenen yardımlar deprem bölgelerindeki vatandaşlara gönderiliyor.

Elazığ Belediyesi Gelecek Fuarcılık Genel Müdürü Murat Malkan, “Elazığ Belediyesi olarak depremin oluşundan 20 dakika sonra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları talimatıyla fuar ve kongre merkezini anında vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bir taraftan onları misafir ederken diğer taraftan daha ağır hasar alan bölgelere yardım ekiplerimiz yola çıktı. Daha sonra yardım için bir kampanya başlattık. Eş zamanlı olarak Elazığ’da 14 ayrı merkezde barınma, çay, çorba ikramları yapılırken aynı zaman hem Hayır Çarşısı’nda hem de Ahmet Tevfik Fuar ve Kongre Merkezi’nde yardımlar toplamaya başladık. İlk gün gece 14 pikap yola çıkardık. Vatandaşlarımızdan destek istedik ve çok ciddi yardımlar aldık. Belediye aş evleri bölgeye günlük sıcak çorba gönderiyor. Hem kahvaltı hem de çorba gidiyor. Biz şuanda Elazığ’dan günde 2 tır takviyelere devam ettik. Elazığ depreminden de tecrübeli olduğumu için karma bir şekilde malzeme göndermedik. Gelen tüm kolileri açtık ve ayrıştırdık. Vatandaşlar akın etti ve yardım etti. Tüm malzemeler açılıyor, gruplandırılıyoruz ve ona göre gönderiliyor. Günlük gönderiyoruz ayrıyeten tırlarla gönderiyoruz” dedi.