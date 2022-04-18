Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntü: Karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı

Elazığ’da ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye kaldırıma not bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi Sönmez Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş sokak kenarında yuva yapan karıncalar ezilmesin diye ’Dikkat karınca yuvası’ yazarak karıncaların fark edilmesini sağladı. Örnek bir davranışa imza atan vatandaş çevredekilerden takdir topladı.