Elazığ’da yeni yılda 3 bebek dünyaya geldi

Elazığ’da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Ahlas ve Siraç dünyaya gelirken, il protokolü yeni doğan bebekleri ziyaret ederek altın hediye etti.

2023 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Ramazan ve Fatma Aslan çiftinin Eymen, Hüseyin ve Gamze Avşar çiftinin Ahlas, Beytullah ve Esra Bağcıoğlunun, Siraç çocukları olarak dünyaya geldi. Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.

Çok mutlu olduğunu belirten Gamze Avşar, “Çocuğumun doğmasını bekliyorduk ama bu yeni yılın ilk bebeği olmasını beklemiyorduk. Çok şükür çocuğumuz sağlıcakla geldi. İlk gebeliğimizdi. İsmi Ahlas erkek bebek gayet mutlu ve huzurluyuz. İnşallah daha da sağlıklı günler göreceğiz. Yeni yıl bebek bekleyen herkese ve bebeklere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” dedi.