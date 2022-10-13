Elazığ’da yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı, öğrenciler meraklı gözlerle izledi

Elazığ’da bir okulda yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Öğrenciler tatbikatı meraklı gözlerle pür dikkat izledi.

Elazığ’da ‘13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İsmet Paşa İlkokulu’nda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği 5.8 şiddetinde deprem ve depreme bağlı içerisinde göçükler meydana geldi. Okul, tahliye edilirken olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve MEM AKUB sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri yaralıları okuldan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri ise araç merdiveni ile mahsur kalan bir personeli camdan kurtardı. Öğrenciler okul bahçesinde olan biteni meraklı gözlerle pür dikkat izledi. Başarılı bir şekilde düzenlenen tatbikat, adeta gerçeği aratmadı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, “Dünya Afet Risklerinin Azaltılması etkinlikleri çerçevesinde Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarda bu tatbikatımız devam etmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB , Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE ve AFAD olmak üzere tüm paydaşlar burada çocuklarımızın afet ile ilgili farkındalık bilincini geliştirmek üzere yapılan bu çalışmalardan dolayı emeği geçen bütün yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye ve ilimiz olmak üzere afet bölgesindeyiz. Bugün de 5.8 şiddetinde deprem olacakmış gibi tatbikat yapıldı. Bu tatbikatta öğrencilerimiz deprem anında davranışlarının ne olması gerektiği, aynı zamanda deprem hemen sonrasında tahliyenin nasıl olması gerektiği, içerideki yaralı ve hastaların kurtarılması ile ilgili her türlü bilgiler verildi” dedi.

Okul Müdürü Mesut Karabulut ise “İsmet Paşa İlkokulu’nda 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde AFAD, UMKE, 112 Acil ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından güzel bir çalışma yapıldı. Bir farkındalık oluşturma adına bu programı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.