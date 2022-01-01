Elazığ’da Valilikten vatandaşlara çorba ikramı

Elazığ’da Valilik tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

Elazığ’da Valilik tarafından yılbaşı gecesi Öğretmenevi önünde sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımına Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, jandarma ekipleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, meydanda bulunanlarla selamlaştıktan sonra çorba dağıtımına yardım etti.

Yeni yıllın herkese huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Vali Toraman, Elazığ’a yeni bir Öğretmenevi’nin yapılması gerektiğini belirterek, “Yeni bir öğretmenevi ihtiyacının olduğu çok açık. Bununla ilgili olarak Elazığ’a yeni bir öğretmenevi yapılması için çakışmalar, arsa tespiti alternatif olarak yapılmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ancak yeni bir öğretmenevinin yapılıp hizmete açılmasının da zaman alacağını hesaba katacak olursak bir alternatif çözüm kısa vadede devreye sokmak üzerinde de çalışıyoruz. Onu tam neticelendirince açıklamak isteriz. Bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek Elazığ’a yakışır bir öğretmenevi yapılması hususunda bir hayli mesafe kat ettik. Bunun da Milli Eğitim Bakanlığından kesin bir onay alınca sizlerle paylaşacağız” dedi.

Bir yılı geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları ise “Yeni bir yıla umutla girmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İfade etmiş olduğunuz gibi vali ile birlikte öncelikle Hankendi Karakolu’nda görev yapan arkadaşlarımıza yeni yıllarını tebrik ettik. Bugün de burada Öğretmenevi’nde emniyet mensuplarıyla, jandarma mensuplarıyla birlikte yeni yılımıza gireceğiz. Çorba ikramında bulunacağız. 2021 yıllı geçen yıl olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. Zor bir yıl oldu. Tabi bununla birlikte aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte daha umutlu bir şekilde hayata tutunduk. 2021 yılında doğal afetlerin, sel felaketlerinin orman yangınlarının olduğu bir yıl üzüntümüzü daha da artırdı. Ama merkezi iktidarımızın yapmış olduğu çalışmalar geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Valiliğimizin Özel İdarenin, üniversitenin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte bu şehir daha gelişmiş daha müreffeh daha yaşanabilir şehirler arasında ön sıralara gelecek. 2022 yılına umutla bakıyoruz. İnşallah hemşerilerimiz, tüm ülkemiz açısından sağlıklı huzurlu bir yıl olur. Ben bütün hemşerilerimizin yeni yıllını tebrik ediyorum. Valimize, Emniyet Müdürümüze, jandarma komutanımıza ve bugün görev yapan tüm arkadaşlarımıza hayırlı mutlu huzurlu yeni yıl diliyorum” diye konuştu.