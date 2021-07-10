Elazığ’da SkyFest etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ’da düzenlenen 1. SkyFest etkinliğinde Microlight, Paratrike ve paraşüt uçuşları renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 1. SkyFest etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinin önünde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yöresel halk oyunlarının oynanmasının ardından Microlight, Paratrike, simülatör uçuş ve paraşüt uçuşları yapıldı. Etkinlikte depremzede çocuklarda uçmanın keyfini yaşadı. Uçuşlarla dolu geçen ve renkli görüntüler oluşturan etkinliğin 2 gün süreceği bildirildi. Etkinliğe, Vali Erkaya ve eşi Ayşe Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Elazığ’da bundan sonraki süreçte ilklerin gerçekleşeceğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Eskiden havacılık denince zenginlerin içinde olduğu bir sektör aklımıza geliyordu. Ama artık son 20 yılda herkes uçağa daha makul rakamlarla binebiliyor. Uçak, herkese açık bir ulaşım aracı haline geldi. İnşallah biz biliyoruz ki artık uçmayan insan yok. Artık herkes bu imkana sahip ve bir vesile ile yolculuğu gerçekleştiriyor. Havacılığın ve havalimanlarının arttığı, Türk Hava Yollarının dünya yolları arasında birincilikler elde ettiği süreçte elbette ki çocuklarımızın da bu noktada bilgi ve meslek sahibi olması lazım. Bizim başka milletlerin ötesinde ve yanında daha üst mertebelere yükselmemiz lazım. İstikbal göklerdedir, cümlesi ile Mustafa Kemal Atatürk bunu ifade etmiştir” dedi.

2019-2020 yılı öğretim yılında okulun açıldığını aktaran Kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Celbek, “Şuan da 487 öğrencimiz 44 personelimiz ve 5 idari personelimiz bulunmakta. Okulumuzda iki bölüm mevcut. Bölümlerden bir tanesi uçak gövde motor bakım bölümü, ikincisi ise elektrik elektronik teknolojisi bölümü. Burada uçak bakım bölümü ile ilgili devletin bir desteği mevcut. Aynı zamanda elektrik elektronik teknolojisi bölümüne de devlet desteği mevcut. Burada biz elektrik öğrencilerinden herhangi bir ücret almıyoruz. 4 yıl boyunca burada ücretsiz eğitim alma imkanları var. Aynı zamanda bu okul Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek havacılık lisesi. Bu Elazığ için gerçekten büyük bir avantaj. Daha önceki yıllarda havacılık eğitimi almak isteyen öğrenciler batıya gitmek zorunda kalıyorlardı. Ama şuanda Elazığ’a kazandırdığımız okul ile öğrenimlerini buradan devam ettirebiliyorlar. Havacılığı özendirmek adına geleneksel olarak düşündüğümüz 1’nci festivalimizi bugün burada planladık” diye konuştu.