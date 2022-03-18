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Elazığ’da şehit yakınları ve gaziler 18 Mart’ta bir araya geldi

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Haberde İnsan 18.03.2022, 16:18
Elazığ’da şehit yakınları ve gaziler 18 Mart’ta bir araya geldi

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik bir program düzenlendi. Elazığ Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman’ın yanı sıra Garnizon Komutanlığı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkan Vekili Sami Güzel, Fırat Üniversitesi Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Elazığ Belediyesi yetkilileri, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Toraman, bugünün özel bir gün olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Milletimizin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı çok müstesna bir gün. Çanakkale’de deniz zaferlerinin kazanılmasının 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda da Çanakkale cephesi çok şehit verdiğimiz ve gazimizin olduğu bir cephedir. Diğer cephelerin de aşağı kalır bir yanı yok. Kafkas, Yemen ve Irak cephesinde kahramanlarımız canları pahasına mücadele ettiler. Çanakkale’nin ayrı bir yeri var. Çanakkale geçilmez diye tarihe kayıt düştüler ve düşmanı Çanakkale’den geçirmediler. 18 Mart’ı bütün şehitlerimizi anma günü olarak da idrak ediyoruz. Bizim tarihimiz kahramanlıklarla dolu bir tarih. Her dönem hürriyeti, bağımsızlığı, istiklali ve kutsal değerleri için mücadele etmiş ve kahramanlar yetiştirmiş çok aziz bir millettir Türk milleti. Sizlerin evlatları da bu kahramanlar silsilesinin birer devamı oldular. Bizim milletimiz her dönem büyük fedakarlıklar ortaya koymuş, içinde bulunduğumuz yakın dönemde terörle mücadele ederken, 1974’de Kıbrıs’taki soydaşlarımızın imdadına yetişmiş, ondan önce İstiklal Harbi’nde tamamen yenildiği düşünülen bir millet yeniden ayağa kalkarak istiklaline kavuşmuş. Ondan önce de 1. Dünya Savaşı’nda dört bir tarafta mücadele etmiş, dolayısıyla her nesil kendi üzerine düşen fedakarlığı ortaya koymuştur. Ne mutlu bize ki yeni nesil de bir önceki neslin fedakarlıklarını idrak ederek, onları anlayarak ve tanıyarak kendisine vazife düştüğünde vazifeye atılmak için tereddüt etmemiştir. Yakın dönemde sınır ötesi harekatlara giden kahraman askerlerimizin tıpkı bir düğüne gider gibi coşku ve şevkle gittiklerine hepimiz şahit olduk. Teröristlerden temizlenen yerlere de şanlı bayrağımızı diktiklerindeki gurura hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla bunların her biri kahramanlıktır. Şehit olanlar şehitlik mertebesine ulaştı, kalanlar ise gazilik onuruna eriştiler” dedi.

Program yemeğin ardından sona erdi.

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