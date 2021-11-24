Elazığ’da şehit öğretmenler unutulmadı

Elazığ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan öğretmenler anısına fotoğraf sergisi açıldı.

Özel bir okul tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında şehit olan öğretmenler anısına fotoğraf sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiye kamu kurum müdürleri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sergi ile şehit öğretmenlerin hatıralarının yaşatılması amaçlandığı kaydedildi.

Şehit öğretmenleri anmak için sergi düzenlediklerini aktaran lise müdürü Abdullah Akgündüz, "Bizler kurum olarak şehit öğretmenlerimizi unutmadık onları yad etmek istiyorduk. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte şehit öğretmenlerimiz anısına bir resim sergisi açmayı düşündük. Bu kutlu günü bu kutlu mesleği yapan ve bu kutlu mesleği yaparken vatanı uğruna şehit olan şehitlerimizin hepsini rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

Şehit öğretmenlerin anısına sergide bulunduğu için mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Muhammed Onur Aytaç, “Bugün burada şehit olmuş öğretmenlerimiz adına program düzenlendi. Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli ve tabi şehit olmuş öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Burada görmüş olduğunuz resimlerde yaşı genç olanlar, emekli olanlar var. Bunlar bizi duygulandırıyor. Bizim buralara gelmemizi sağlayan onlardır. Onların anısını hatırlatmak için burada toplandık. Okulumuz adına burada olmaktan mutluyum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.