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Elazığ’da özel çocuklar hayata tekrar kazandırılıyor

Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda, hafif düzey engeli bulunan ve Down Sendromlu öğrenciler hem üretiyor hem de soysal aktivitelerini geliştirerek eğleniyor.

Haberde İnsan 14.02.2022, 14:44
Elazığ’da özel çocuklar hayata tekrar kazandırılıyor

Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda, hafif düzey engeli bulunan ve Down Sendromlu öğrenciler hem üretiyor hem de soysal aktivitelerini geliştirerek eğleniyor.

Halk Eğitim Merkezi’nin hafif düzey engelli ve Down Sendromlu öğrencilere yönelik açtığı el sanatları kursu, 4 senedir Fırat Üniversitesi yerleşkesinde devam ediyor. Aktif olarak 20 öğrencinin devam ettiği kursta, 20 yaş üstü özel hastalar kayıt yaptırabiliyor. Öğrencilerin saat 09.30 ile saat 13.30 arası katılım sağladığı kursta, 2 usta öğretici hocayla birlikte ahşap boyama, takı tasarımı gibi birçok ürün tasarlanıyor. Öğrenciler tasarladıkları ürünleri sergilerde satıp gelir elde ediyorlar. Bunun yanı sıra kursta öğrencilerin sosyal aktivitelerini geliştirecek kitap okuma, puzzle, yazı yazma ve boyama gibi birçok aktivite yapılıyor.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Selda Kuloğlu, “Burada hafta içi her gün sabah saat 09.30 ile öğlen saat 13.30 arası çocuklarla beraber sosyal bir aktivite olarak ahşap boyama, takı tasarımı yapıyoruz. İsteyen ders çalışabiliyor ya da oyun oynayabiliyor. Burada bizim amacımız sadece bir şeyler öğrenmeleri değil, sosyal bir aktivite sahibi olmalarıdır. Çocukların birbirleriyle olan iletişimleri, ailelerin birazcık nefes almaları için oluşturulmuş bir kurumuz var. Kursumuz Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı olmasına rağmen Fırat Üniversitesi yerleşkesinde devam ediyor. Yılsonu sergilerimiz olabiliyor ancak son 2 yıldır pandemi olduğu için hiç sergi yapamadık. Dolayısıyla hiçbir satışımız olmadı. Buradaki ürünleri çocuklara dağıtarak değerlendiriyoruz. Bu yıl toplam 20 çocuğumuz var. Genel olarak kursta, Down Sendromlu ve hafif zihinsel engelli çocuklarımız var” dedi.

Kursa katıldıkları için sevinçli olduklarını dile getiren öğrenciler ise kitap okuma, resim ve boyama gibi birçok aktivite gerçekleştirdiklerini söyledi.

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