Elazığ’da öğrencilerden şehit annesini duygulandıran ziyaret

Elazığ’da 1. sınıf öğrencileri, 2016 yılında Mardin Nusaybin’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akpınar’ın annesi Hakide Akpınar’ı Anneler Günü’nde ziyaret ederek, çiçek hediye etti. Ziyarette şehit annesi duygu dolu anlar yaşadı.

Elazığ Koç İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret etti. 1 Haziran 2016’da Mardin Nusaybin’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akpınar’ın annesi Hakide Akpınar, öğretmen Bilgen Sertkaya ve öğrencileri ellerinde çiçeklerle görünce büyük mutluluk yaşadı. Sürpriz ziyarette duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi, öğrencilere teşekkür ederek bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladığını belirtti. Bu anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hakide Akpınar, “Beni Anneler Günü nedeniyle ziyarete gelen öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Şehit annesi olmak hem çok zor hem de çok gurur verici. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Koç İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Bilgen Kaya ise bu vatan toprağı için evlatlarını toprağa vermiş bir anneye anlamlı bir ziyarette bulunmak istediklerini ifade ederek, öğrencileriyle beraber şehit annesinin evine gelip Anneler Günü’nü kutlayarak, evladına rahmet dilediklerini kaydetti.