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Elazığ’da namazdan çıkan vatandaşlar kurbanlarını kesti

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Haberde İnsan 09.07.2022, 09:33
Elazığ’da namazdan çıkan vatandaşlar kurbanlarını kesti

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra aldıkları kurbanlıkları kesti.

Elazığ’da bazı vatandaşlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürdü.

Kurban Bayramı’nın birinci günü olduğunu belirten Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı Yavuz Köse, ’’Sabah bayram namazımızı kıldık. Şu anda Elazığ Belediyesi tarafından ayarlanan kurban satış ve kesim yerinin olduğu alandayız. İlk kurbanlarımızı kesiyoruz. Allah herkesin kestiği kurbanı kabul etsin. Kestiğimiz kurbanları ihtiyaç sahibi insanlarımıza da dağıtacağız. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.

Allah rızası için kurban aldığını belirten Servet İlbak, ’’Sabah bayram namazına gittik, bayram namazından çıkıp belediyemizin hayvan satış ve kesim yerine geldik. Şimdi de kesim sıramızı bekliyoruz. Kestiğimiz kurbanımızı da Allah rızası için dağıtacağız’’ diye konuştu.

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