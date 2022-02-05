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Elazığ’da maçta kadına şiddete pankartlı tepki
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte basket maçı öncesi ’Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim’ pankartı açtı.
Haberde İnsan 05.02.2022, 15:35
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte basket maçı öncesi ’Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim’ pankartı açtı.
Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında OGM Ormanspor’u konuk etti. Karşılaşma öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte ’Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim’ temalı pankart açtı.