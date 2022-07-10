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Elazığ’da kasapların yoğun mesaisi devam ediyor

Elazığ’da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların yoğun mesaisi devam ediyor.

Haberde İnsan 10.07.2022, 12:13
Elazığ’da kasapların yoğun mesaisi devam ediyor

Elazığ’da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların yoğun mesaisi devam ediyor.

Kurban Bayramının ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramında kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıyma ve kuşbaşına dönüştürerek para kazanıyor. Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasaplar kıyma ve kuşbaşının kilosunu 5 liradan çektiklerini öğrenildi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan vatandaşlardan Serkan Aydınlı, “Dün kurbanımızı aldık. Kesimini yaptırdık bugün de kasabımıza getirdik. Burada kestiğimiz kurbanlarımızı parça et ve kıyma olarak yaptıracağız. Yaptırmış olduğumuz etleri de götürüp komşularımıza, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ve akrabalarımıza dinimiz gerekleri çerçevesinde dağıtacağız. Dün kesimhanede de yoğunluk vardı bugün kasaplarda da aşırı bir yoğunluk var. İnsanlarımızın durumu iyi, güzel bir şekilde kurbanlar kesildi. Allah herkesin hayırlarını kabul etsin” dedi.

35 senedir kasaplık yaptığını aktaran kasap İrfan Yılmaz, “Dün 35 tane tosun kestik. Bugün de kasabımıza gelerek kurban kesen vatandaşlarımızın etlerini hazırlıyorum. Çok şükür işlerimiz gayet iyi bir durumda bu işi seviyorum” diye konuştu.

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