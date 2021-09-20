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Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Şahabettin Baydemir, çiftçilerin ceviz silkelemek için kullandığı makineyi kendine has bir şekilde anlatarak çektiği video ile yüzleri gülümsetti.

Haberde İnsan 20.09.2021, 15:44
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Şahabettin Baydemir, çiftçilerin ceviz silkelemek için kullandığı makineyi kendine has bir şekilde anlatarak çektiği video ile yüzleri gülümsetti.

Baskil ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Baydemir, ceviz hasadı yapan çiftçilerin ceviz silkelemek için kullandığı makineyi kendine has anlatımıyla videoya çekerek paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Ceviz silkeleme videosunu çekerken sunum da yapan Baydemir, "Evet silkeleme başladı. Hay maşallah, hay maşallah. Bugün cevizleri teknolojinin sorun ürünüyle silkeliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Bak bak, salla salla. Salla yeğenim. Yav cevizi kökünden söktü muhtarım. Böyle silkeleme mi olur kurbanım sana" sözleri gülümsemelere neden oldu.

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