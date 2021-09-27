banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım

Elazığ’da gönülleri ısıtan proje hayata geçti

Elazığ’da engelli çocukların eğitimine ve ailelerine destek olmak amacıyla Kırtasiye Yardımı Projesi hayata geçirildi.

Haberde İnsan 27.09.2021, 19:12
Elazığ’da gönülleri ısıtan proje hayata geçti

Elazığ’da engelli çocukların eğitimine ve ailelerine destek olmak amacıyla Kırtasiye Yardımı Projesi hayata geçirildi.

Türkiye Sakatlar Deneği Elazığ Şubesi Başkanı Metin Fırat ve Engelli Kadınlar Kolları Başkanı Yeşim Alanoğlu tarafından engelli çocuklara ve ailelerine destek amaçlı Kırtasiye Yardımı Projesi hayata geçilirdi. Bir aydır aktif bir şekilde sürdürülen projeyle ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek gerekli malzemeler temin edildi. Şu ana kadar 50 aileye destek verilirken, hedefin 100 aileyi geçmek olduğu bildirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0