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Elazığ’da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ve Yüsra Bebek, depremin izleriyle yaşıyor

Elazığ’da 6.8’lik depremde 5 katlı apartmanın enkazında kalan, 28 saat sonra minik kızı Yüsra ile çıkartılan, depremden eşi ve oğlunu kaybeden anne Yüsra Yıldız, “Enkazın altında iki gün kaldık. Orada ölümü yaşadık, o anlar sürekli aklımda” dedi.

Haberde İnsan 21.01.2021, 14:26
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Elazığ’da enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ve Yüsra Bebek, depremin izleriyle yaşıyor

Elazığ’da 6.8’lik depremde 5 katlı apartmanın enkazında kalan, 28 saat sonra minik kızı Yüsra ile çıkartılan, depremden eşi ve oğlunu kaybeden anne Yüsra Yıldız, “Enkazın altında iki gün kaldık. Orada ölümü yaşadık, o anlar sürekli aklımda” dedi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe(35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (4) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yüsra 28 saat sonra ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Depremden sonra ayak ve bacaklarındaki zedelenmeden dolayı çok sayıda ameliyat geçiren anne kız, Bızmişen Mahallesi’nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlarına yerleşti. Anne 7 ve kızı ise 14 operasyon geçirirken, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde fizik tedaviye başladı. Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, deprem gününü ve sonrasındaki durumlarını anlattı.

"Hala iyileşemedik, fizik tedavi devam ediyor"

Zor zamanlar geçirdiklerini belirten anne Ayşe Yıldız, “Zor bir zamandı, andı ve hala da zor. O günleri unutmak hiç mümkün değil. O anlar, sürekli aklımda. O günden beri hala iyileşmedik, yine fizik tedavi devam ediyor. Benle kızım birlikte fizik tedaviye başladık. Benim durumum biraz daha ağırdır. Rabbime çok şükür iyiyiz” dedi.

Canlarını hiçe sayıp bizi çıkardılar"

Depremde 28 saat enkazın altında kaldığını anımsatan Yıldız, “Enkazın altında iki gün gibi kaldık. Orada daha ölümü yaşadık. Yine de orada bulunan başta ekipler olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Canlarını, hiçe sayıp gelip bizi çıkardılar. Eşim ile oğlum vefat etti, onların acısı da çok büyük. Her an o acıyı yaşıyorum. O anları anlattığım zaman konuşamıyorum, çok zorlanıyorum. Eşim ve kızım iki gün yanımda ve üstümdeydi, o an çok zordu. Ölülerini yanımda çıkardılar. Çocuğumla o iki gün beraber konuştuk, yetişemediler çocuğun nefesi yetmedi. Bu da Allah’ın emri ve takdiridir. Herkesin desteği oldu, Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.
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