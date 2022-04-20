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Elazığ’da dev kazanlar iftar yemekleri için kaynıyor

Elazığ Belediyesi her gün 2 bin 300 kişilik 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Haberde İnsan 20.04.2022, 10:37
Elazığ’da dev kazanlar iftar yemekleri için kaynıyor

Elazığ Belediyesi her gün 2 bin 300 kişilik 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı hazırlayarak vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ’da da destek olunuyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından her gün 2 bin 300 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler, iftar saati yaklaşmaya başladığında presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik veriliyor.

2 bin 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın gönül belediyeciliği çerçevesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla devam eden ve sürekli hizmet veren Hayır Çarşısının Ramazan ayı itibariyle hizmet kapasitesini arttırarak insanların gönlüne ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bilginoğlu, "Bu çerçevede mübarek Ramazan ayı içerisinde ramazanın hayrı ve bereketiyle birlikte öncesinde de devam eden özellikle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemeği bizzat götürerek bir hizmet anlayışı oluşturmuştur. Şu anda da bu hizmet anlayışımızı çok ciddi manada ramazan ayında yükselterek 2 bin 300 civarında sıcak yemeğimizi vatandaşlarımıza ikram ederek hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı belediyemizin çalışanları tarafından ikram paketlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için bir gayret sarf edilmektedir. Bütün bu çalışmalar hem ramazan aynın hayrı ve bereketiyle hem de insanlarımızın gönlüne girebilmektir. Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın gönül belediyeciliği vizyonuyla çalışmalara hızla devam edilmektedir. Bu çalışmalar içerisinde özellikle belediyemizin bütün çalışanları da dahil olmak üzere Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bu projenin çalışmasını ve organizesini getirdiği için de teşekkür ediyorum” dedi.

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