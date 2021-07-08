Elazığ’da deprem konutları ile adeta bir ilçe kuruldu, 15 bin kişi yaşayacak

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından kent genelinden 20 binden fazla konutun çoğunluğu tamamlanırken, 3 bin 500 konutluk yaklaşık 15 bin kişinin yaşayacağı yer adeta bir ilçe oldu.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar binlerce konut biterek sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinde yapılan Çatalçeşme Mahallesi sınırlarında ise 3 bin 500 konut inşaat edildi. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşayacağı ve ilçeyi andıran 3 bin 500 konutun kuralarının bir kısmı çekilerek, konutların anahtarları sahiplerine teslim edildi. Kısa bir süre içerisinde kurası çekilmeyen diğer etaplar içinde kura çekileceği ve hak sahiplerinin belirlenerek anahtarlarının verileceği aktarıldı. Konutlarını alan vatandaşlar ise yeni yeni yerleşmeye başladı. Evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

"Allah devlete zeval vermesin"

Önceki evinin ağır hasar alarak yıkıldığını belirten Ramazan Bağlıoğlu, “Burada devletten TOKİ’den ev aldık. Yeniden buraya taşınacağız. 3. kattayım. Kira öder gibi daireyi ödeyeceğim. Ödeme henüz daha net belli olmadı. Onları kararlaştıracaklar. Devlette Allah zeval vermesin. Evimiz teslim etti. Kura çekimleri yapıldı. İnsanların başına böyle bir felaket daha gelmesin” dedi.

Evinden memnun olduğunu dile getiren Nazliye Düzgören (74), “Biz 2+1 kullanışsız olur dedik ama güzel yapmışlar. Ev sahiplerinin elinden de kurtulduk. Eski evde 2 kolon hasar görmüştü. Herkes taşındı ve bizde taşındık. Devletimizden Allah razı olsun. Evleri yaptı bize verdi. En azından kiradan kurtulduk. Başkasına minnetten kurtulduk. Burada kız kardeşim ve oğlum ile oturuyorum. Diğer oğlumda başka TOKİ evlerinde” diye konuştu.