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Elazığ’da ’Davulcu tutulması’: 5 davulcunun şovu kameralarda

Elazığ’da bir düğünde 5 davulcunun yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.

Haberde İnsan 23.08.2022, 14:33
Elazığ’da ’Davulcu tutulması’: 5 davulcunun şovu kameralarda

Elazığ’da bir düğünde 5 davulcunun yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.

Alacakaya ilçesi Halkalı köyünde yapılan bir düğüne gelen 5 davulcunun sergilediği gösteri büyük beğeni topladı. Düğün için getirilen 5 davulcu, düğün için gelenlere ilginç bir görsel şov yaptı. Senkronize biçimde davul çalan grup, davullarıyla yaptıkları akrobatik hareketleri ve ritimleriyle hem düğüne gelenlerin hem de çevredekilerin beğenisini kazandı.

Davulcuların, davullarıyla birlikte yere ve davulun üstüne çıkarak yaptıkları gösteri izleyenlerden alkış aldı.

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