Elazığ’da çocuk festivali düzenlenecek

Elazığ Belediyesi ve Playland Eğlence Merkezi tarafından, depremden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için Playland 2. Çocuk Festivali düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi ve Playland Eğlence Merkezi tarafından 27 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında depremzede çocuklara yönelik çocuk festivali düzenlenecek. Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek festivalde, şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları ile çocuklar keyifli anlar yaşayacak.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Playland Eğlence Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz festivalde şişirilmiş dev oyun alanlarında, depremden etkilenen çocuklar ve öğrenciler doyasıya eğlenecek. İkinci defa yapacağımız bu çocuk festivali, depremden etkilenen yüzlerce çocuğumuzun hayallerine de dokunacak. 27 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz Playland 2. Çocuk Festivali’ne tüm çocuklarımız ve hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.