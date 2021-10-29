banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Elazığ’da bayat ekmek ve artık yemekler mamaya dönüşüyor

Kent genelinde bayat ekmek ve artık yemekleri toplayarak kendi üretim tesislerinde hayvanlar için yiyeceğe dönüştüren Elazığ Belediyesi, günlük 50 kilo mama üretimi gerçekleştiriyor.

Haberde İnsan 29.10.2021, 15:00
Elazığ’da bayat ekmek ve artık yemekler mamaya dönüşüyor

Kent genelinde bayat ekmek ve artık yemekleri toplayarak kendi üretim tesislerinde hayvanlar için yiyeceğe dönüştüren Elazığ Belediyesi, günlük 50 kilo mama üretimi gerçekleştiriyor.

Ekmek israfını önlemek, bayat ekmekleri değerlendirmek ve yemek artıklarının çöpe gitmesini engellemek için ’İnsaf Et, İsraf Etme’ projesiyle toplumda farkındalık oluşturan Elazığ Belediyesi, sosyal projeleriyle örnek belediyecilik sergilemeye devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde 550 noktaya yerleştirilen bayat ekmek kutularındaki ekmekler ile restoran, kafe, kasap, şarküteri ve gıda üretim alanlarına bırakılan artık yiyecekleri toplayarak kedi ve köpekler için mama yapıyor. Belediye ekipleri tarafından günlük olarak toplanan yiyecekler, Elazığ Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki mama üretim tesislerinde işlenerek sokak hayvanları için yiyeceğe dönüştürülüyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için üretilen mama miktarının ise önümüzdeki günlerde 100 kiloya çıkarılması hedefleniyor.

Vatandaşların şefkat, merhamet ve sağduyusuna her zaman inandığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hemşehrilerimizin sokak hayvanları için gösterdikleri duyarlılık için müteşekkiriz. Şehirde yaşayan bütün canlıların huzurunu, sağlığını ve konforunu düşünüyoruz. Hizmetlerimizi sadece insan odaklı gerçekleştirmiyoruz. Can dostlarımızı korumak da bizim görevimiz. Bizler bu şehrin sadece bugününe değil geleceğine de izler bırakmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bütün projelerin faydalı, kalıcı ve yerinde olmasına özen gösteriyoruz. İsrafın bolluk ve bereketi kaçıracağına inanan bir gelenekten geldiğimiz için ekmeğin kutsallığını biliyoruz. O yüzden ‘İnsaf Et, İsraf Etme’ projesiyle hem israfın hem de yiyeceklerin ziyan olmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Her mahallede bulunan bayat ekmek kutularına bırakılan ekmekleri kimi zaman vatandaşlarımız da gelip alarak kendi hayvanlarına götürüyorlar. Hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun eden bu çalışmamız, başka il ve ilçe idarecilerimizden de takdir topluyor. Bu açıdan günlük 50 kilo olan mama üretim miktarımızı inşallah önümüzdeki süreçte 100 kiloya çıkartacağız” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3