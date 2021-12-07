Elazığ’da anahtarlarını alan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlarının anahtarlarını alan depremzedeler, büyük mutluluk yaşıyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı depremzede vatandaşlara teslim edilirken, TOKİ tarafından binlerce konutun yapımı da devam ediyor. Bu kapsamda Yemişlik 4’üncü etaptaki 570 konut tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara kura çekilerek teslim edildi. Anahtarlı teslim almaya başlayan depremzede vatandaşlar, konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Teslim edilen evlerin oldukça kullanışlı ve güzel olduğunu dile getiren vatandaşlar, devletin gücünü hissettiklerini söyledi.

"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Bir daha böyle bir deprem yaşamama temennisinde bulunan vatandaşlardan Hüsamettin Öner, “Evler teslim edilene kadar geçen sürede de gerçekten büyük sıkıntılar çektik. Kiralık ev bulma en büyük sıkıntıydı. Evden eve taşınma olayı baya oldu oda normaldir. Tabi deprem yaşayan herkes belirli sıkıntılar çekecek, çekmeyeceğim demek olmaz. Evlerimizi beğendik. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Anahtarlarını alan herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bundan sonra böyle bir deprem yaşatmasın” dedi.

"Çok güzel evlerimizden memnunuz"

Evlerinin çok güzel olduğunu ifade eden Sabri Özpolat, “Allah devletimize zeval vermesin. Biz gezdik çok hoş. 2+1, 3+1 gibi her şeyi süper beğendik. Yerleşmedik ama yerleşeceğiz. Yaptırandan ve yapandan Allah razı olsun, çok güzel evlerimizden memnunuz” ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin, konutlarımız çok güzel"

Evlerin eksikliklerin giderildiğini aktaran Metin Kalkancı, “İlimizde meydana gelen depremde yıkılan konutumuzun yerine Yemişlikte yapılan evlerimizi teslim aldık. Teslim aldığımız dairede ufak tefek eksiklikler vardı ki burada olan evleri teslim eden arkadaşlara söylediğimizde en kısa sürede gidereceklerini söylediler. Tüm hak sahiplerine sağlıkla huzurlu oturmalarını nasip ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, konutlarımız çok güzel” dedi.