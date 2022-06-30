Elazığ’da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi

Elazığ’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü yürüyüşü düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yürüyüşe Vali Ömer Toraman eşi Neşe Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve eşi Arzu Toraman, F.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Meclis Başkanı İbrahim Şerbet Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Küçükyurt, kurum personelleri ve koruyucu aileler katıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde “Haydi Elazığ Koruyucu Aile Olalım” yazılı pankart taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsünden Şehit Fethi Sekin Mesire Alanına kadar davul klarnet eşliğinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşten sonra mesire alanında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Koruyucu aile modeli ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Küçükyurt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl yayımladığı genelge doğrultusunda, bu yıl ilk kez 30 Haziran, Koruyucu Aile Günü olarak kutlanıyor. Çocukların aile ortamında daha sağlıklı büyümesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından geliştirilen aile odaklı koruyucu aile hizmet modelline farkındalık oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla bakanlığımız himayesinde tüm illerde etkinlikler yapılmaktadır. Biz de Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, koruyucu ailelerin, çocukların ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenledik. Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımız aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, gönüllü statüde, devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen kalpleri şefkatle atan uygun aile ya da kişilerin yanına verilmektedir. İlimizde 24 aile yanında 33 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlandırılıyor. Bu sayı ilimiz için yeterli değildir. Mümkün olduğunca ilimizde çeşitli çalışmalar yürüterek farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çocuk koruyucu aileye yerleştirildikten sonra belirli periyotlarla ailemizi ziyaret ediyoruz” dedi.

Program Emrah Güllü konseri ile son buldu.