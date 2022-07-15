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Elazığ’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlikler ziyaret edilerek, mevlit okundu.

Haberde İnsan 15.07.2022, 11:58
Elazığ’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlikler ziyaret edilerek, mevlit okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar, İcadiye, Garnizon ve Harput şehitliklerini ziyaret etti. Daha sonra Elazığ Valiliği tarafından İzzetpaşa Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınları katıldı.

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