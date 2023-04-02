Elazığ’da 14 asırlık mukabele geleneğini genç hafızlar sürdürüyor

Ramazan ayında gerçekleştirilen 14 asırlık mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak okumak anlamına gelen mukabele sünneti, Elazığ’daki camilerde sürdürülüyor. İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, İmam-ı Azam Camii’nde yaşları 11 ile 15 arasında değişen hafızlar sürdürüyor. Her gün öğlen namazı sonrası başlayan mukabelede 4 hafız, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur’an-ı Kerim ve hatim yapmak isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Genç hafızların camiye ayrı güzellik kattığını belirten İmam-ı Azam Camisi İmam Hatibi Şinasi Bay, “14 asırdır devam eden hatmi şerif (mukabele) okuyuşu Peygamber Efendimiz döneminden bu döneme kadar gelmiştir. Camimizde günde üç defa mukabele okunuyor. Allah, emeği geçen kardeşlerimden razı olsun. Burada hafız kardeşlerimiz ezbere Kur’an-ı Kerim okuyorlar. Bu manada hocalarını da takdir ediyoruz. Ramazan-ı Şerif’in İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

Arkadaşları ile birlikte geleneği Ramazan ayı boyunca sürdüreceklerini dile getiren Hafız Abdulkadir Ayvaz, “İki yıldır hafızım. Elazığ Altınçevre Kuran Kursu’nda hafızlık yaptım. Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Biz arkadaşlarımla birlikte her gün öğle namazının ardından burada mukabele okuyoruz. Yaşlı amcalarımız, cemaat gelip bizi dinliyorlar. 4 arkadaşız, her birimiz 5’er sayfa okuyarak bir cüzü tamamlıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte Ramazan ayını bu şekilde mukabelemizle birlikte tamamlayacağız” diye konuştu.

65 yaşındaki Esat Aslan ise “Bu camide mukabele yapılıyor. Biz de o güzel çocuklarımızı dinlemek için gelip onları takip ediyoruz. Allah, emeği geçenlerden razı olsun. Özellikle bu çocuklarımız mukabelede bizi çok duygulandırıyor” şeklinde konuştu.