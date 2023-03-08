Elazığ polisi depremzede kadınların gününü kutladı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, depremden etkilenerek kente gelen kadınların günlerini kutladı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü personeli ile beraber Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Elazığ’a gelen depremzede kadınları ziyaret etti. Ekipler, Harput ve Nailbey’de bulunan misafirhanelerde konaklayan depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi.