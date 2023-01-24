Elazığ depreminde kızını kaybeden acılı anne: "3 yıl hiç unutamadım, sanki kızımı yeni gömdüm”

24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremde kent merkezindeki binaların yanı sıra Maden ilçesi Gezin köyünde Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çökmüştü. Çöken binadan Hamide Bugdalı (65) yaralı çıkartılırken, 29 yaşındaki kızı Pınar’ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Anne Bugdalı, depremin yıldönümünde o anları ve kızını kaybedişini gözyaşları içerisinde anlattı.

’’Tüm eski evleri yıksınlar’’

Depremde kızını kaybettiğini aktaran Hamide Bugdalı “Ne kadar eski ev varsa yıksınlar, bir daha benim gibi bir ana böyle bir acı görmesin. Recep Tayyip Erdoğan yanımızdaydı bize ev verdi. Gözümde ev yok ama olmasa dışarıda da olmuyor. Allah razı olsun. Her zaman yanımızdaydılar, bizi sahipsiz bırakmadılar. Hiç unutamadım. Gündüz komşular geliyor biraz konuşuyor zaman geçiriyoruz. Yatağa girince ‘Ya Allah ya sabır’ diyorum. Hiç unutamıyorum, yatamıyorum. 3 yıl hiç unutamadım. Sanki kızımı yeni gömdüm. Kızım benim her şeyimdi. Oğlum da var ama o başkaydı” diye konuştu.

Deprem anını kısaca anlatan Bugdalı, “Kızım telefonda ders yapıyordu. Kanepe oturuyorduk ve ben de televizyona bakıyordum. Gittim süt ısıttım getirdim. Birer bardak içtik. Biraz durduk. Dedi anne deprem oluyor. Kalktı odanın ortasına geldi. Ben de onun yanında geldim. Keşke onu alıp kanepenin önüne otursaydım. Silkeleyince o diğer tarafa ben kanepenin önüne düştüm. Ben bağırdım ama sesini duymadım. Onun üzerine kolon gelmiş. Bir ayağım kanepenin dibine girmişti çektim geldi ama diğer ayağım gelmedi. Yukarıdan bir ışık geldi. Biz seni çıkartırız dediler” şeklinde konuştu.