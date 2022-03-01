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Elazığ Bisiklet Topluluğundan en anlamlı tur: Hem spor yaptılar hem de sokak hayvanlarını beslediler

Elazığ Bisiklet Topluluğu, düzenledikleri turda bir yandan temiz havanın tadını çıkarırken bir yandan da sokak hayvanlarını besledi.

Haberde İnsan 01.03.2022, 11:01
Elazığ Bisiklet Topluluğundan en anlamlı tur: Hem spor yaptılar hem de sokak hayvanlarını beslediler

Elazığ Bisiklet Topluluğu, düzenledikleri turda bir yandan temiz havanın tadını çıkarırken bir yandan da sokak hayvanlarını besledi.

Elazığ Bisiklet Topluluğu, 12 kişinin katılımıyla kent genelinde bisiklet turu gerçekleştirdi. Merkezde toplanan 12 kişilik gönüllü grup, sırasıyla Şahinkaya Mahallesi, Örençay köyü ve Çip Mesire Alanına gitti. Bisiklet tutkunları, sokak hayvanlarını da unutmadı. 30 kilometre uzunluğundaki bisiklet turunda gönüllüler, bir yandan spor yapmanın ve temiz havanın keyfini çıkartırken bir yandan da yanlarında getirdikleri mamalar ile sokak hayvanlarını besledi. Topluluk üyeleri bu tür turların devamının olacağını dile getirdi.

Topluluğun kurucularından Besra Özcan, bugün Elazığ’da bisiklet sezonunu başlattıklarını söyledi. İlk olarak 30 kilometrelik olan Şahinkaya turuyla etkinliklerine başladıklarını aktaran Özcan, "Elazığ Bisiklet Topluluğu olarak 12 kişilik turumuzu gerçekleştirdik. Öncelikle Şahinkaya Mahallesi’ndeki manastıra gittik. Oradan Örençay köyüne geçtik. Daha sonra Çip Mesire Alanında bir kahvaltı yapıp geri döneceğiz. Turumuzda kedi ve köpek maması alarak sokak hayvanlarına mama dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Turumuza 12 kişi katılacak. Elazığ Bisiklet Topluluğu olarak önceliğimiz bisiklet ama bisiklet dışında voleybol, masa tenisi, bowling, halı saha maçı gibi etkinlikler düzenliyoruz. Dışarıdan katılım ve talep çok oluyor. Bizler de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak aramızdaki sosyal bağı güçlendiriyoruz. Yani başlarda sayımız çok azdı fakat şuan yüzlerce kişiye ulaştık. Yaptığımız her etkinlik daha çok kişinin bize ulaşmasını etkiliyor” dedi.

Elazığ’da bisiklet turu yaparak farkındalık oluşturduklarını ifade eden Celil Demir ise, "Bugün birkaç arkadaşımızla beraber bisiklet sezonunu açacağız ve bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz. Bu tura 12 arkadaşımız katıldı. Elazığ Bisiklet Topluluğu olarak sosyal medya hesaplarımız var bize oradan ulaşabilirler. Bisikletini alan herkes bu aktiviteye katılmasını istiyoruz. Aynı zamanda kedi ve köpek maması aldık. Şahinkaya köyüne ziyarette bulunacağız. Orada bir kahvaltı yaptıktan sonra tekrar şehir merkezine doğru ineceğiz. Bunun dışında başka aktivitelerimiz de var. Masa tenisi, bowling, voleybol, futbol gibi faaliyetleri de veriyoruz. Bize sosyal medyadan ulaşıp katılabilirler" diye konuştu. .

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