Elazığ Belediyesinin kurduğu oyun çadırı, depremzede çocukların neşe kaynağı oldu

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçiriyor.

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine yardımlarını götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız’ sloganı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’a çocuk oyun çadırı kuruldu. Burada çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynuyor ve gün boyu çeşitli etkinlikler yapıyor.

Öte yandan, psikososyal destek ekipleri de çocukların mutlu olması ve depremde yaşadıkları travmayı atmaları için çalışmalarını sürdürüyor.