Elazığ Belediyesi görevlilerinden alkışlanacak hareket

Elazığ Belediyesi görevlileri, Malatya’da devam eden enkaz çalışmalarında bulduğu ziynet eşyalarını görevlilere teslim etti. Ekiplerin davranışı takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hemen ardından Malatya’ya hareket eden Elazığ Belediyesi ekipleri, ilk günden beri burada çalışmalarına devam ediyor. Önce arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, daha sonra enkaz kaldırma işleminde de görev aldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarında bulduğu çeşitli ziynet eşyaları da yine görevliler tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi. Çalışanların bu davranışı takdir topladı.