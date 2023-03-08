Elazığ Belediyesi depremzede kadınları yalnız bırakmadı

Elazığ’da Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde depremzede kadınları yalnız bırakmadı.

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine yardımlarını ve hizmetlerini götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaraların sarılması için canla başla çalışan ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de kadınları unutmadı. Kahramanmaraş’ta Elazığ Belediyesi tarafından kurulan çocuk oyun çadırında kadınlar için etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kadınlar, kanun eşliğinde türküler söyledi. Ekipler tarafından kadınların günü kutlanarak karanfil ve ihtiyaç paketleri verildi.

Etkinlik ile büyük moral bulan kadınlar, Elazığ Belediyesine ve ekiplerine teşekkür etti.