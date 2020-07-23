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El arabasından sepetli bisiklet
ADANA’NIN FEKE İLÇESİNE BAĞLI TAPAN YÖRESİNDE 8 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ARKADAŞLARINI GEZDİRMEK BİSİKLETİNE EL ARABASINDAN SEPET YAPTIRDI.
Haberde İnsan 23.07.2020, 14:29
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Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tapan yöresinde 8 yaşındaki bir çocuk arkadaşlarını gezdirmek bisikletine el arabasından sepet yaptırdı.
8 yaşındaki Eren Ocak, mahalle arkadaşları Anıl Cuma Aytekin (7) ve Mehmet Eymen Aytekin’i (4) bindirmek için
bisikletine el arabasından sepet monte ettirdi. Küçük Eren, artık sepetli bisikletine arkadaşlarını bindirip gezdiriyor.
Mahallede arkadaşlarını gezdiren Eren’i sosyal medyada paylaşan vatandaşlar çocukların hayal gücü ve düşüncesine hayran kaldılar.
Eren Ocak arkadaşlarına sepetli bisikletiyle keyifli gezintiler yaptırırken görenlere de tebessüm ettiriyor.
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