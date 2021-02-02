Eksi 15 derecede kamp yapıp Van Gölü’ne girdiler

Van’ın Erciş ilçesinde eksi 15-20 derece sıcaklıkta kamp kuran Van Gölü Aktiviteleri Derneği ve Erciş Gezginler Derneği üyeleri, sabah ise Van Gölü’ne girdi.

Yaz mevsiminde inci kefallerinin tatlı sulara göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan balık bendi mesire alanına gelen Van Gölü Aktiviteleri Derneği ve Erciş Gezginler Derneği üyesi 5 kişi, eksi 15-20 derece soğukta kamp kurdu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak çadırlarını kuran doğaseverler kış kampı yaptı. Kamp alanında bulunan Deliçay’da oltalarıyla balık tutup ateş başında gitar çalıp türküler söyleyen grup, eşsiz doğanın ve manzaranın tadını doyasıya çıkardı. Gece kamp alanında konaklayan 5 kişi, sabah ise Van Gölü’ne girip yıkandı.

Erciş Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan, "Yaklaşık 4 yıldır derneğimiz mevcut çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz, bisiklet turları, kamp etkinlikleri, çeşitli geziler yapıyoruz. Dünden beri sürdürmüş olduğumuz bir etkinliğimiz var. Eksi 15-20 dereceye varan soğukta kampımızı düzenledik. Kamp etkinliğimizin bugün ikinci kısmındayız, bugün şifalı Van Gölü’ne girdik, her şey çok güzeldi. Bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz Dört mevsim Van Gölü’ne girip Van Gölü’nün ne kadar kullanışlı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Aslında gölü daha fazla kullanmak istiyoruz. Daha fazla kullandırmak istiyoruz, tüm doğaseverleri, yüzmeyi sevenleri Van Gölü’nde yüzmeye bekliyoruz. Van Gölü havzasında yaz ve kışın kamp yapılabilecek birçok alan var. Balık bendi de bu alanlardan birisi ve çok güzel doğal güzellikleri bozulmamış, doğal bir coğrafyaya sahip bir yer. Bütün kamp ve doğa meraklılarını bu eşsiz güzellikleri görmeye ve Van Gölü’nün şifalı sularına girmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Van Gölü Aktiviteleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, "Van Gölü ve Van Gölü havzasının güzelliklerini tanıyabilmek ve bu güzellikleri bir çok kişiye duyurabilmek için dünden itibaren bir kamp düzenledik. Yapmış olduğumuz kış kampında ateşle birlikte çadırlarımızı kurup gece boyunca eksi yirmiye varan soğuğa rağmen kampımızı yaptık. Burada da bu şekilde kamplar düzenlenebilmektedir. Van Gölü ve Van Gölü havzasında kış kampının yapılabileceğini göstermek istedik, bundan dolayı eksi 20’ye varan soğuklara rağmen kampımızı sağlıklı bir şekilde yaptık Van Gölü’nün güzelliklerine dikkat çekmek ve bu bölgedeki güzellikleri tanıtabilmemiz için bunlar güzel adımlar oldu, bizim için de ayrıca heyecan verici bir durumdu. Kış kampını daha önceden de yaptık ama bu sefer Van Gölü’nün kenarında denedik. Balık bendinde yaptık. Sabah Van Gölü’nün şifalı sularına girerek yıkanıp etkinliğimizi sonlandıracağız. Kış kampına meraklı olanları bekliyoruz, bu bölgede çok güzel kamp alanları var, bu güzel coğrafyaya herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.