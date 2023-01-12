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Ekrem İmamoğlu umreye gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti gerçekleştirecek. İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.
Haberde İnsan 12.01.2023, 11:25
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerini kullandı.