Ekrem İmamoğlu Umrede ihramı ile objektife yansıdı

2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa adaylık bilmecesiyle sessizliğini koruyor. Adaylık konusunda ismi anılan İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası da gündemde. Yaşanan olaylar sonrasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yarıda kestiği Almanya ziyaretini tekrar planlarken, Ekrem İmamoğlu da umreye gitti.

Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda yankılanan umre seyahatine annesi ve babası ile çıktı.

İhramı ile görüntülendi

Kutsal topraklara ulaşan Ekrem İmamoğlu, buradaki Türklerin objektifinden kaçmadı.

İhrama girerekumre ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu'nun fotoğrafları yayınlandı.

İşte umrede İmamoğlu...