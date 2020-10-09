Ekmeklerini atık kağıttan çıkarıyorlar
IRAK'TAKİ İÇ KARIŞIKTAN DOLAYI KAHRAMANMARAŞ'A YERLEŞEN İSMAİL VE KARDEŞLERİ ATIK KAĞIT VE HURDA TOPLAYARAK GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR.
Irak’taki iç karışıklıktan dolayı Kahramanmaraş’a yerleşen İsmail ve kardeşleri atık kağıt ve hurda toplayarak geçimlerini sağlıyor.
5 yıl önce Dulkadiroğlu ilçesine yerleşen ve zor şartlar altında yaşamlarını devam ettiren 14 kişilik Türkmen aile atık kağıt ve hurda topluyor.
Sabah erkenden atık kağıt ve hurda toplamak için yollara düştüğünü söyleyen 10 yaşındaki İsmail Elmehme, 5 yıl önce kardeşleri ve amcasıyla birlikte sınırı geçerek Kahramanmaraş’a geldiklerini belirtti. Elmehme, "Savaşta anne ve babamızı kaybettik burada amcamla birlikte kalıyoruz. 4 kardeşim amcam ve çocukları ile birlikte burada bir ev tuttuk ve hurda toplayarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Sokakları akşama kadar karton, hurda bulmak için dolaşıyoruz. Akşam geç saatlere kadar dışarıda kalıyoruz. Kimseye muhtaç olmamak için ekmeğimizi helal yoldan kazanmaya çalışıyoruz” dedi.
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