banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nagehan Alçı kayboldu?
Nagehan Alçı kayboldu?
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Türk çift Fransa'da hakim karşısında
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?

Ekiplerden yolda bulunan yavru karacaya şefkat eli

Zonguldak’ta Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberde İnsan 11.06.2021, 12:12
Ekiplerden yolda bulunan yavru karacaya şefkat eli

Zonguldak’ta Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Yazıcı Köyü Mevkiinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timince, icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında annesini kaybetmiş yavru karaca bulundu. Bitkin halde bulunan Yavru Karacaya, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
az bulutlu