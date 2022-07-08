EGO şoförü, otobüste bulduğu parayı ve ziynet eşyayı sahibine teslim etti

Başkentte belediye otobüsü şoförlüğü yapan Erol Şener, otobüsün içerisinde bulduğu bir miktar döviz ile ziynet eşyalarını muhafaza ederek sahibine iade etti. Şener’in örnek davranışı büyük taktir topladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da belediye otobüsü şoförlüğü yapan Erol Şener, araç içerisinde 65 Euro, 15 çeyrek altın, 1 tam altın ve bir adet cüzdan buldu. Cüzdan içerisindeki kimlikten kaybolan eşyalarının sahibi olan Nebi Arslan’a ulaşan Şener, bulduğu paraları ve diğer eşyaları Arslan’a iade etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Arslan ise örnek davranışı için Şener’e teşekkür etti.