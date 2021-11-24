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‘Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: “Bir yanım kırsal, bir yanım küresel”

Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girerek ‘Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen olan Nurten Akkuş, çalışmalarına yeni projelerle devam ediyor.

Haberde İnsan 24.11.2021, 10:37
‘Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: “Bir yanım kırsal, bir yanım küresel”

Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girerek ‘Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen olan Nurten Akkuş, çalışmalarına yeni projelerle devam ediyor.

Samsun’da Salıpazarı Anaokulu’nda görev yapan 14 yıllık öğretmen Akkuş, Eğitim Nobeli olarak bilinen Varkey Gems Vakfı ’Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’ tarafından 2018 yılında yapılan değerlendirmenin ardından vakfın açıkladığı 10 finalistten biri oldu. Nurten Öğretmen, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girerek Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen olmayı başardı. Bunun dışında ulusal birçok ödülün ve başarının da sahibi olan Nurten öğretmen, 2019 yılında ‘Dünyada İlham Veren Öğretmen Ödülü’nün sahibi oldu. 2021 yılında Birleşik Krallık tarafından ‘Dünyanın İlham Veren Kadın Liderleri’ arasına seçilerek ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk kadını olan Nurten Akkuş, bu başarısıyla 4. kez uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırdı.

“Baba Bana Masal Anlat” projesi

Nurten Akkuş, “Bir çocuk değişir, dünya değişir” diye çıktığı yolda, çocukları merkeze alan ve çevresinin de gelişimini sağlayan bütünleşik bir sistem kurdu ve bu yöntemle çocuklara ve çevresine eğitimler düzenledi. “Baba Bana Masal Anlat” isimle projesiyle Türkiye’de babaların eğitim sürecine katılmasını sağladı. Bu proje dünyada da farkındalık uyandırdı, farklı ülkelerde uygulandı. Bunun dışında Oyuncak Kumbarası projesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki köylere gönüllü kişi ve kurumlarla destek sağladı.

Türkiye’nin ilk gezici köy atölyesini açtı

Kadınların gelişimi ve eğitimine de büyük önem veren Nurten Öğretmen, kadınlar için Türkiye’nin ilk gezici köy atölyesini açtı ve uzman kişilerle köydeki kadınlara eğitimler düzenlendi. İhtiyaç sahibi köylerdeki oyuncak ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kampanyalar ve projeler gerçekleştirdi. Bu projeler sonucunda birçok kırsal mahalleye destek sağladı. Çocukları, ailelerini tiyatro, sinema gibi birçok sanat faaliyetiyle buluşturdu. Birçok kurum, kuruluşla da ortak projeler yürüten, öğretmenliğin bir tanımının da hayata dokunmak olduğunu ifade eden Nurten öğretmen, her öğrenciyi çevresiyle, yetenekleriyle, değerleriyle, özellikleriyle bir bütün olarak görmenin önemini vurguladı.

“Bir yanım kırsal, bir yanım küresel”

Nurten öğretmen, dünya çapında çalışmalar gerçekleştirirken hem çalıştığı bölgedeki insanların yaşamına dokunmak için hem okulunun gelişimi için çalışırken hem de UNİCEF, UNESCO gibi kuruluşların da içinde olduğu küresel çalışmalarda da yer alıyor. Üniversitelerle söyleşiler gerçekleştiren Nurten Akkuş, “Ben bu topraklarda yetişmiş bir Türk öğretmenim, bir Türk kadınım, bir Türk genciyim. Her rolüm ayrı değerde bir parçam. Bu sebeple tüm rollerimle ilham verebilmek çok değerli benim için. Gençler, öğretmen adaylarımız, o kadar kıymetliler ki. Ben bugün bir öğretmen adayının kalbine dokunursam, o da gelecekte binlerce öğrencinin hayatına dokunacaktır. Bu sebeple, çocuklarımızın, kadınlarımızın, ailelerin, çevrenin değişimi ve gelişimi kadar, gençlerimize de katkı sunabilmek, ilham olabilmek çok değerli” dedi.

Sadece Türkiye’nin değil, tüm Türk devletlerinin gururu

Nurten Akkuş hem eğitim fikirleri ile hem de Türk devletleri adına ilki gerçekleştirmesi ile sadece Türkiye’nin değil, tüm Türk devletlerinin gururu oldu. Azerbaycan gibi Türk devletlerindeki öğretmenlerle bir araya gelen Nurten öğretmen, yurt dışındaki Türk öğretmenlere de ilham veriyor.

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