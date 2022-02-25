Eğitim için gittiği Ukrayna’da mahsur kaldı

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Mahmut-Olcay Yorgancı çiftinin oğlu Emir Yorgancı, eğitim için gittiği Ukrayna’da, Rusya tarafından başlatılan askeri müdahale sonrası arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yurdunda mahsur kaldı. Yorgancı ailesi bir an önce çocuklarının sağ salim evine dönmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından önceki gün sabah saatlerinde resmen askeri müdahaleyi başlatması, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeleri ayağa kaldırdı. Başlayan askeri müdahale sonrası Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar görüşülmeye başlarken, tüm ülkeler Ukrayna’da bulunan vatandaşlarını ülkelerine nakletmek için harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığını, havadan-karadan veya denizden Türk vatandaşlarının ülkeye sağ salim dönmelerini sağlayacaklarını, ancak bunun için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ukrayna’da öğrenci olarak bulunan veya çalışan Türk vatandaşlarının aileleri endişeli bir bekleyiş içerisine girdi. Kiev üniversitesinde okuyan, Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Mahmut-Olcay çiftçinin oğlu Emir Yorgancı, savaşın başlaması ile diğer öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yurtta mahsur kaldı. Ailesi ile sürekli iletişim içerisinde olan Emir, şimdilik bir sağlık sorunu ya da farklı bir sorun yaşamadıklarını, ancak kendilerini neyin beklediğini bilmediğini ailesine aktardı.

Baba Mahmut Yorgancı oğlunun durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Emir ve arkadaşları, askeri müdahalenin başladığı gün sabah saatlerinde marketlerden ihtiyaç duydukları gıda malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları malzemeleri temin etmişler. Şimdilik bir sıkıntı yok ancak başkentte olmaları ve ilk saldırının da başkentteki havalimanı ve askeri üslere yapılması nedeniyle büyük bir endişe içindeler. Kendileriyle sürekli telefonda görüşüyoruz ve sakin olmalarını, mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamalarını söylüyoruz ancak anne-baba olarak biz onlardan daha fazla endişeleniyoruz. Bazı öğrenciler askeri harekat öncesi ülkelerine dönmüşler ancak Emir ve 10 arkadaşı bulundukları yurtta mahsur kalmış durumdalar. Dışişleri Bakanlığımızın resmi internet sitesinden gerekli başvuruyu yaptık ancak henüz bir yetkili ile görüşemedik. Çocuklarımızın ne zaman ve nasıl ülkeye döneceği konusunda bir bilgi alamadık. Dolayısıyla büyük bir endişe içerisindeyiz. Konuyla ilgili Milas’taki siyasi parti ilçe başkanları, Muğla milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımıza ulaşmaya çalışıyoruz fakat şu ana kadar kimseye ulaşamadık” diyerek endişelerini dile getirdi.

Baba Mahmut Yorgancı, eşinin son bir haftadır yaşananlardan çok etkilendiğini belirterek bir an önce oğullarına sağ salim kavuşmak istediklerini söyledi.