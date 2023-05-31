Eğitim camiasının gönlünden düşenlerle 100 konteyner alındı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 100 konteyner alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Öğrencilerimizin empati kurabilmeleri, fikir üretebilmeleri ve çaba sarf edebilmeleri bizim için çok kıymetli” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgelerdeki yaraların sarılması için teyakkuza geçti. Şehirdeki meslek liseleri, deprem bölgelerinin çadır, temizlik ürünleri ve soba ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferberlik ilan ederken, anaokulundan liseye kadar eğitim gören öğrencilerde kumbaralarını deprem bölgeleri için bağışladı. Deprem bölgelerinden gelen talepler üzerine konteyner kent kurmaya kararı alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı yardım kampanyası sona erdi. Toplanan paralar ile alınan 100 konteyner depremzedelerin hizmetine sunulacak.

“Bu kampanyada öncelik gönüllülüktü”

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Ülkemizde yaşanan bu asrın felaketi dolayısıyla tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de eğitim camiası bir refleks gösterdi. O bölgelerde yaşanan acıların sarılması, o bölgelerin biran önce toparlanması için eğitim camiamız adeta seferber oldu. Sürecin ilk başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulan her alanda bizim öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ne gerekiyorsa ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En sonda da bizim kendi içimizden gelen talepler istikametinde bölgede ihtiyaç olan konteyner ile ilgili bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada geçen hafta itibariyle sona erdi. Öğrencilerimiz kumbarasında biriktirdiği harçlığı getirdi, velilerimiz kendi birikimleri çerçevesinde katkıda bulundular. Öğretmenlerimiz bu kampanya için seferber oldular. Bu kampanyada gönüllülük esastı. Gönülden düşen neyse oydu. Şuanda da 100 civarında konteyner toplandı. Bunlar deprem bölgesine gönderilecek. Biz burada olaya sadece konteyner gözüyle bakmıyoruz. Konteyner orada ihtiyaç olandı” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin empati kurabilmeleri, fikir üretebilmeleri ve çaba sarf edebilmeleri bizim için çok kıymetli”

Karaköse, “Bir taraftan da bizim her platformda dile getirdiğimiz kültürümüzün yaşatılması için eğitimler, toplantılar ve projeler yapıyoruz. Burada da bununla ilgili doğal bir çalışma vardı. Burada bir dayanışma, iş birliği, iyilik, ve yardımlaşma duygularının bire bir içimizden geldiğini gördük. Bizim başımıza ne gelirse gelsin bu millet gerçekten çok güçlü bir millet. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın bu milletin genlerinde olduğunu bu süreç içerisinde yaşadığımız birçok olayda gördük. Hepsinde de önemlisi çocuklarımızın burada kendi eğitimlerini devam ettirirken aynı zamanda da o bölgedeki kardeşlerinin ihtiyaçlarını düşünebilmeleri, onlarla empati kurabilmeleri, bu konuda fikir üretebilmeleri ve çaba sarf edebilmeleri bizim için çok kıymetliydi. Allah’ın izniyle o bölgede en kısa zamanda ayağa kalkacak. Bunun için ülke genelinde tüm çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

12 konteyner Sarız’a

Öte yandan yardım kampanyası çerçevesinde alınan 12 konteyner 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin Kayseri’de en fazla etkilediği Sarız ilçesindeki depremzedelere verilecek.

(AG-