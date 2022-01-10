Eğitim Bir-Sen gazetecilerle bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubesi, gazetecilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi Başkanı İbrahim Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentteki gazetecilerle bir araya geldi. İbrahim Bahşi ve ekibi, gazetecilerle sohbet ettikten sonra basın temsilcilerine plaket taktim etti.

Basın temsilcileriyle sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde değil her zaman bir araya geldiklerini aktaran Başkan İbrahim Bahşi, “Mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin gününü tebrik ediyoruz. En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, en temel insan hakkıdır. Doğru bilgi, egemenlik savaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kazanır olmuştur. Basın, tam da bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir. Basını dördüncü kuvvet olarak güçlü kılan, halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifadeyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır” dedi.