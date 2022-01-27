Eğirdir Gölü’nde sıfırın altında 17 derecede buzları kırıp dalış yaptılar

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü’nde şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı. Ekiplerin buz kütleleri arasındaki mücadelesi havadan da görüntülendi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın, kaza ve afetlere yaptığı müdahalelerin yanı sıra bünyesinde oluşturduğu Su Altı Arama Kurtarma Timi ile arama tarama faaliyetlerine de katılıyor. Özellikle yaz aylarında göl, baraj ve diğer su kaynaklarında boğulmalara karşı görev yapan ekipler, Isparta’nın içme suyunun bir kısmını karşılayan Eğirdir Gölü Barla mevkiindeki su terfi merkezinin bulunduğu bölgede sürekli dalış yaparak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin son görevi ise Eğirdir Gölü’nde su terfi istasyonunun bulunduğu bölgedeki emiş pompalarının önünde oluşan buz kütlelerini temizlemek oldu. Barla mevkiine gelen tim, suya girebilmek için öncelikle gölde oluşan buz kütleleri arasında 1,5 metrekarelik bir alan oluşturarak, dalış için kendilerine yol açtı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan buz kütlelerinin altından emiş pompalarının ağzına ulaşan ekipler, buradaki buz kütlelerini temizledi. Buz kütlelerinin temizlenmesi ile emiş pompalarının çekiş gücü artırılmış oldu.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, her ay Eğirdir Gölü’nden temin edilen içme suyu için terfi merkezindeki emiş pompalarının bulunduğu bölgenin rutin olarak temizlendiğini söyledi. Er, “Ancak bugün soğuk havadan dolayı aşırı bir buzlanma var. Buzların pompaların önünü kapattığı görülüyor. Ekibimizle bugün bir dalış gerçekleştirdik. Yüzeyden tabana kadar 1-1,5 metre civarında buzlanmayla karşılaştık. Emiş pompalarının yanına gittik ve oradaki pompaları temizledik. Arkadaşlarımızla görüştüğümüzde temizlik sonucu emiş pompaları normale dönmüş. Soğuk havalar nedeniyle bu durumun bir hafta daha devam edeceği söyleniyor. Bir hafta rutin dalışları yapıp, temizlemeye devam edeceğiz” dedi.

Er, dalış kıyafetlerinin eksi 40 dereceye kadar dayanıklı olduğunu belirterek, “Bu kıyafetleri bize kazandırdığı için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Isparta halkının huzuru ve rahatı için buralardayız” diye konuştu.

Dalgıç Güngör Hasgören ise hava şartları dalış için çok elverişli olmamasına rağmen Isparta halkının su sorunu yaşamaması için her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti. Hasgören, “Dışarıda hava eksi 9 derece, suyun içerisi ise saatimizden aldığımız veriye göre eksi 15-17 dereceydi. İlk etapta suya girebilmek için kendimize buzda 1,5 metrekarelik bir alan açtık. Buzun altından ilerleyerek pompaların emiş borularına ulaştık. Emiş borularının önündeki buzları temizledik” ifadelerini kullandı.