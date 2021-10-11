Eğil Kaymakamı Arslan, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Kaymakamı İdris Arslan, çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan aileleri ziyaret etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 770’inci gününde de sürerken, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan aileleri ziyaret etti. Evlat nöbetindeki aileleri beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürleriyle ziyaret eden Kaymakam Arslan, ailelerle kaldıkları çadırda tek tek görüşerek çocuklarının nasıl dağa kaçıldığına ilişkin bilgi alıp kendilerine gül hediye etti.

"Allah’ın izniyle hepiniz evlatlarınıza inşallah sarılacaksınız"

Aileleri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Arslan, "Sizlerle beraber olmaktan şeref duyduğumu ifade ediyorum. Sizlere destek olmak için buradayız ve sizlerin onurlu mücadelesini görmek için buradayız. Hepinize minnettarız. Bizler için çok kıymetlisiniz. Sizlerin hizmetinde olduğumuzu biliniz. Rabbim yolunuzu açık etsin. Bu onurlu mücadelenizde inanıyorum ki burada bulunan herkes o güzel evlatlarına kavuşacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok. Allah’ın izniyle hepiniz o evlatlarınıza inşallah sarılacaksınız. Buna da hep beraber şahitlik edeceğiz" dedi.

Kaymakam Arslan ve beraberindekiler ailelerle birlikte fotoğraf çektikten sonra bölgeden ayrıldı.