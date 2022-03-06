Edremit’te spor camiasını üzen kaza

Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan’ın trafik kazasında yaşamını yitirmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale-İzmir karayolu Yolören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, Burak B.’nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı. Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan, aynı zamanda Edremit Belediyesi’nin Akçay sorumlusu da olan Alkan, Edremit Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkan’ın cenazesinin pazartesi günü öğlen Zeytinli’de toprağa verileceği öğrenildi.