Edirne’nin kadın itfaiye erleri azmi ve başarısıyla erkeklere taş çıkartıyor

Edirne’de kadın itfaiye eri olarak görev yapan Ülkü Karagülle ve Nuray Söner erkek çalışma arkadaşları ile aynı azim ve başarıyı göstererek meslektaşlarının ve ailelerinin gurur kaynağı oluyor.

Yangından sıkışmalı trafik kazalarına, kurtarma operasyonlarından, sokak hayvanlarına kadar her canlının imdadına yetişen kadın itfaiye erleri, gösterdikleri azim ve başarıyla erkek meslektaşlarından tam not alıyor.

Edirne’de kadın itfaiye eri olarak görev yapan Ülkü Karagülle ve Nuray Söner, işindeki başarısıyla hem büyük takdir topluyor hem de iyi bir örnek teşkil ediyor. Edirne itfaiyesinin kadın itfaiye erleri, gerek insan hayatı gerek mahsur kalan hayvanların hayatını kurtarmak için yaptığı müdahalede erkeklere taş çıkarıyor. Kendi canlarını hiçe sayarak olaylara müdahale eden kadın itfaiye erleri, başkalarının hayatlarını kurtardıklarında gurur ve mutluluğu aynı anda yaşıyor.

“En iyisi olabilmek için sürekli kedimizi geliştiriyoruz”

İtfaiyeciliğin bir takım çalışması olduğunu belirten 24 yaşındaki İtfaiye Eri Ülkü Karagülle, en iyisi olabilmek için sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve olay yerine gittiklerinde hemen kurtarılacak canın kurtarılması ve yangının bir an önce söndürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

İtfaiyeciliğin stresli ve riskli bir meslek olduğuna değinen Karagülle, insanların zor zamanlarında yanında olmak ve zarar gelmesini önlemek gibi bir meslekte olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Zaman zaman ‘Çok zorlanıyorum, dayanamıyorum’ dediği zamanlar olduğunu belirten Karagülle, olaya müdahale anında can kurtarmak ya da oluşacak zararın önüne geçtiklerinde insanların mutluluğunu gördüklerinde ayrıca gurur duyduklarını ve tüm yorgunluklarının gittiğini dile getirdi.

Şapkayı çıkardıklarında kadın olduğunu görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyleyen Karagülle, “kadın itfaiyeciyi ilk defa görüyoruz diyorlar. Ne güzel, ne mutlu size falan diyorlar. Biz de bu tepkileri aldığımız için çok mutlu oluyoruz” dedi.

“Kaskımızı çıkardığımız zaman ‘ah bu kadınmış’ gibi tepkiler geliyor”

Yangınlarda başında kask olduğu için saçlarının görünmediğini ve kadın olduklarının fark edilmediğini belirten 25 yaşındaki İtfaiye Eri Nuray Söner, Olay bittikten sonra kaskını çıkardıklarında ‘ah kadın mı, bu işi kadın nasıl yapıyor’ gibi tepkilerle karşılaştıklarını ifade etti.

Kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ve bunu göstermek adına bu mesleği seçtiğine değinen Söner, hayalinde insanları ve hayvanları kurtarmaya yönelik bir meslek olduğunu ve bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Erkek itfaiye erlerinin yaptığı her işi kendilerinin de yaptığını söyleyen Söner, gece gündüz demeden kendi can güvenliğini hiçe sayıp insanların hayatını kurtarma düşüncesiyle olaylara müdahale ettiklerinin altını çizdi.

“Kadın çalışma arkadaşlarımızın bizden farkı yok”

Kadın çalışma arkadaşlarının gayet güçlü olduğunu söyleyen İtfaiye Eri Barış Gezer, birlikte eğitim aldıklarını ve kendilerinden eksik kalır yanları olmadığını belirtti.

Kadın çalışma arkadaşlarının ot yangını, ev ve trafo yangınları ya da hayvan kurtarma gibi olayların hepsinde başarılı şekilde müdahale ettiklerini söyleyen Gezer, kadın olmalarına rağmen gayet güçlü ve kuvvetli olduklarını aktardı.

“Kadınların he işi yapabileceğini göstermiş oluyorlar”

İtfaiyenin kadın personellerinin özverili çalışmalarıyla kadınların her işi yapabileceklerini gösterdiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, kadın-erkek işi demeden her kişinin bu meslekte çalışabildiğini de kanıtlamış olduklarını ifade etti.

Kadınların da kendi canlarını hiçe sayarak içeride mahsur kalan canlıları kurtarmak için hiç düşünmeden hemen kapıyı açıp içeri girdiklerini vurgulayan Göbel, bu meslekte çalışanların tek hedefinin can kurtarmak olduğunu belirtti.