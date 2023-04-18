Edirne’nin ilk ve tek kadın muhtarına şiirle teşekkür

Edirne’de gençlik yıllarından beri şiir yazmayı seven 76 yaşındaki Mukadder Bulum, mahallenin ilk ve tek kadın muhtarı Nesrin Günay’a yaptığı hizmetler için övgü ve teşekkürünü kendi yazdığı şiirle yaptı.

Herkes el emeği göz nuru örgü işleriyle uğraşırken, 76 yaşındaki Mukadder Bulum ise boş zamanlarını şiir yazarak değerlendiriyor. Edirne’nin Medrese Alibey Mahallesi’nde ikamet eden Bulum, göreve geldiği günden beri mahalle sakinlerinin ailesinden birisi gibi olan ve her zaman yanlarında olan Muhtar Günay için düşüncelerini şiire döktü.

Mahalle sakinlerinden Mukadder Bulum’un yazdığı şiiri bayram hediyesi olarak kendisine hediye ettiğini söyleyen Medrese Alibey Mahalle Muhtarı Nesrin Günay, çok duygulandığını belirterek Bulum’a teşekkür etti. Göreve geldiği günden beri 7/24 mahalleye hizmet etmeye çalıştığını söyleyen Muhtar Günay, ’Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak’ sözünü yerine getirdiğini ve mahalle sakinleri ile gurur duyduğunu belirtti.

"Böyle sözler, şiirler ve resimler ne olursa bana getiriyorlar"

Mahalle sakinlerinin sözler, şiirler ve resimler getirdiğini ifade eden Günay, "Sağ olsunlar çok mutlu oluyorum, gururlanıyorum ve daha da hizmet aşkıyla görevimi yapmaya devam ediyorum. Bu nedenle bütün herkesin mahalle sakinlerinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum" dedi.

Muhtarlık binasının üst katında oturan mahalle sakini Mukadder Bulum, aklına geldikçe şiir yazdığını ve mahallenin tek kadın muhtarı olan Nesrin Günay’a bayram hediyesi olarak duygu ve düşüncelerini içeren şiir yazdığını ifade etti.

Mukadder Bulum, şiirinde ise şu cümlelere yer verdi:

"Muhtarların en güzeli,

Edirne’nin ilk ve tek kadın Muhtarı Nesrin Günay,

Muhtar olmayı nasıl seçtin, tüm rakiplerini ezip geçtin,

Vatandaş seni seçti o bizim Edirne’mizin tek kadın muhtarı dedi,

Uyan muhtar sen uyan, rakiplerin üzülür tekrar seçildiğin zaman

Muhtar bunları aştı vatandaşla kucaklaştı,

Vatandaş onu sevdi, o bizim kadın muhtarımız dedi.

Sen muhtarların yıldızı, Türk’ün öz ve öz kızı dağıttın kara bulutları, getirdin mahalleye yazı.

Muhtar geçti oturdu muhtarlık koltuğuna, muhtar icraata daldı, Edirne’ye nam saldı."

Yazdığı şiiri çerçeveleten Mukadder Bulum, Muhtar Nesrin Günay’ı ziyaret ederek hediye etti.